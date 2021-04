Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette folle anecdote de cet ancien de l'OM sur son arrivée !

Publié le 27 avril 2021 à 1h15 par D.M.

Aujourd'hui à Chelsea, Edouard Mendy est revenu sur son passage à l'OM entre 2015 et 2016, et notamment sur les coulisses de son arrivée à Marseille.

Edouard Mendy a connu une éclosion tardive. Formé au Havre, le portier franco-sénégalais a attendu ses 26 ans pour découvrir la Ligue 1 sous le maillot du Stade de Reims, après un passage en National, à Cherbourg. Après trois saisons passées en Champagne, Edouard Mendy décide de rejoindre le Stade Rennais afin de poursuivre sa progression. Auteur de bonnes prestations en Bretagne, il a été très vite repéré par Chelsea. Aujourd’hui titulaire dans l’un des plus grands clubs de Premier League, Edouard Mendy avait porté le maillot de l’OM plus tôt dans sa carrière. Après son départ de Cherbourg en 2014, le gardien avait passé un essai concluant au sein du club marseillais. Interrogé ce lundi par France Football , l’international sénégalais est revenu sur son passage à l’OM, un club qu’il a quitté en 2016.

«Je me rappellerai toute ma vie de cet appel»