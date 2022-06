Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette étonnante révélation sur Frank McCourt

Publié le 23 juin 2022 à 16h45 par Dan Marciano

A quelques heures de la décision de la DNCG, les responsables de l'OM ne cacheraient pas leur optimisme, estimant avoir apporté des garanties solides au gendarme financier du football français. Mais pourtant, une étonne révélation est apparue ce jeudi. Propriétaire du club, Frank McCourt aurait demandé à rencontrer en privé le dirigeant de l'instance.

L'OM va être fixé ce jeudi. En effet, dans quelques heures, la DNCG va rendre son verdict après avoir analysé les comptes du club marseillais et le budget présenté. Les dirigeants espèrent une issue positive afin de pouvoir véritablement lancer leur recrutement estival et préparer au mieux sa participation à la prochaine Ligue des champions. En interne, les responsables de l'OM se montreraient optimistes, estimant avoir apporté des garanties solides et de nouveaux documents comptables.

Pour l’OM, McCourt avait demandé une discussion seul en privé avec le patron de la DNCG, Mickeler. Aucune idée de la teneur des propos. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 23, 2022

McCourt demande un entretien avec la DNCG

Mais à quelques heures de ce rendez-vous crucial, Romain Molina fait une étonnante révélation. Selon le journaliste, Frank McCourt aurait demandé à rencontrer en privé Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG. Difficile de savoir la teneur de cette discussion. Toutefois, il est étonnant que le propriétaire de l'OM demande à rencontrer le responsable de l'instance. Signe d'une inquiétude grandissante ? Affaire à suivre...