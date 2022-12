Mercato - OM : Cette cible à 15M€ prépare un sale coup à Longoria

Pierrick Levallet

Afin de renforcer le couloir droit d'Igor Tudor, Pablo Longoria garderait un oeil sur Rick Karsdorp. En froid avec José Mourinho à l'AS Roma, le Néerlandais se chercherait une porte de sortie. Son clan serait donc passé à l'action et le joueur de 27 ans aurait été proposé à un autre gros club de Serie A.

Depuis quelques semaines maintenant, rien ne va plus pour Rick Karsdorp à l’AS Roma. N’entrant pas vraiment dans les plans de José Mourinho, le Néerlandais se chercherait une porte de sortie. Les relations avec le technicien portugais seraient glaciales. L’OM serait sur le coup. Mais un cador européen pourrait bien se positionner sur ce dossier.

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert à 15M€ https://t.co/ECIp5eeBhN pic.twitter.com/FPc9Sv1QbD — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Karsdorp proposé à la Juventus ?

Le clan Karsdorp chercherait un nouveau club pour le latéral néerlandais. Ainsi, le journaliste Nicolo Schira a révélé que le joueur de 27 ans aurait été proposé à la Juventus. En froid avec José Mourinho à l’AS Roma, Rick Karsdorp pourrait rebondir au sein d’une autre équipe de Serie A.

Le LOSC, Fulham et le Torino sont aussi sur le coup