Mercato - OM : Cette annonce ahurissante sur l’avenir de Saliba !

Publié le 9 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat à l'OM, William Saliba semble encore dans le flou pour son avenir. Mais Paul Merson lâche une sortie assez inattendue.

Après six mois intéressants à l'OGC Nice, William Saliba n'entrait toujours pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal et a donc été prêté à l'OM, sans option d'achat. Et le défenseur formé à l'ASSE réalise une excellente saison qui lui a même permis de célébrer sa première sélection en équipe de France. Par conséquent, l'OM souhaiterait le conserver, mais Arsenal pourrait également le rapatrier et lui donner sa chance. Mais Paul Merson met son grain de sel dans ce dossier.

«Si Arsenal ne lui fait pas confiance, ça ne sert à rien de le faire revenir de Marseille»