Mercato - OM : C’était joué d’avance pour cette piste de Villas-Boas

Publié le 29 novembre 2020 à 5h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juin dernier, l’OM a fait de Jérémie Boga une véritable option. Et le manque de ressources financières du club phocéen ne semble pas être l’unique raison de son échec avec l’international ivoirien de Sassuolo.

En grande forme avec Sassuolo la saison passée, Jérémie Boga a attisé moult convoitises lors du mercato estival. Hormis l’intérêt de l’OM, que le10sport.com vous avait révélé à la fin du mois de juin, le Napoli ou encore le Borussia Dortmund se seraient penchés sur le profil de l’ailier ivoirien. Natif de Marseille, Boga a été important dans l’arrivée de son ami Maxime Lopez à Sassuolo. Pour sa part, un départ n’était pas pris en considération.

« Le meilleur choix était de rester une année de plus ici »