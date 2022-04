Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet international brésilien sur le point d’échapper à Longoria ?

Publié le 30 avril 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

En quête de renfort en vue de la saison prochaine, l'OM suivrait de près David Neres, qui devrait quitter le Shakhtar Donetsk cet été. Cependant, le Brésilien se serait grandement rapproché d'un autre club.

L’hiver dernier, David Neres avait quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le Shakhtar Donetsk. Mais avec la guerre qui sévit entre l’Ukraine et la Russie, le Brésilien n’a pas pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. D’ailleurs, le joueur de 25 ans devrait quitter le club ukrainien cet été. Dans cette optique, l’OM suivrait avec attention la situation de David Neres. Cependant, l’ancien de l’Ajax Amsterdam intéresserait d’autres équipes. Et l’international auriverde serait proche de rejoindre le Portugal.

Ça chauffe entre David Neres et Benfica