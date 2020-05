Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de L1 qui prépare son arrivée à l'OM !

Publié le 4 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, M'Baye Niang a une nouvelle fois évoqué le club phocéen et n'a pas manqué d'encenser Marseille. Une sortie qui devrait plaire aux fans olympiens.

« Pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi... Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France ». Il y a quelques jours, M'Baye Niang ouvrait clairement la porte à l'Olympique de Marseille. Il faut dire que l'attaquant du Stade Rennais serait dans le viseur du club phocéen. Un intérêt qui ne le laisse donc pas indifférent et à l'occasion d'un live Instagram avec Sat, nouveau speaker du Stade Vélodrome et membre du groupe de rap marseillais la Fonky Family, M'Baye Niang en a profité pour encenser le club phocéen. Une belle façon de se mettre les fans olympiens dans la poche.

Niang soigne sa cote de popularité à Marseille