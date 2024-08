Mercato - OM : «C'est un rêve qui se réalise» avec sa signature à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM empile les recrues lors de ce mercato estival et c'est loin d'être terminé. Le club phocéen vient notamment d'annoncer l'arrivée de Jeffrey de Lange en provenance des Go Ahead Eagles. Le portier néerlandais intègre l'effectif de Roberto De Zerbi. De quoi faire nager en plein bonheur le futur joueur de l'OM visiblement.

En plus de Geronimo Rulli, attendu à l'OM en provenance de l'Ajax Amsterdam, le club phocéen offre un deuxième gardien à Roberto De Zerbi. Toujours en provenance des Pays-Bas, Marseille a décidé de recruter Jeffrey de Lange. Le Néerlandais quitte les Go Ahead Eagles pour s'engager avec l'OM, moyennant 2M€ visiblement.

« Un rêve qui se réalise »

Journaliste pour ESPN aux Pays-Bas, Kees Kwakman s'est confié sur Jeffrey de Lange. Et à propos du transfert du Néerlandais à l'OM, il a notamment expliqué : « Pour de Lange, c'est un rêve qui se réalise, je pense ».

L'OM après les Pays-Bas

« Il a joué à l'académie de jeune de l'Ajax avant de partir pour le FC Twente. À Twente, il était toujours le deuxième gardien et a peu joué avant de rejoindre Go Ahead Eagles et d'éclore », a-t-il poursuivi concernant de Lange, désormais à l'OM.