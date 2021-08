Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est très chaud pour le successeur de Benedetto !

Publié le 12 août 2021 à 7h00 par A.C.

Giovanni Simeone, très apprécié par Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, devrait bien changer de club au cours de ce mercato estival.

Barré par Arkadiusz Milik, qui est toutefois blessé pour le moment, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. L’attaquant a été très peu utilisé depuis l’arrivée au club de Jorge Sampaoli, qui semble avoir d’autres objectifs pour renforcer son secteur offensif et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu'il pourrait être prêté au Real Bétis. Le principal serait Giovanni Simeone, qui souhaiterait absolument quitter Cagliari et serait plus que motivé par l’idée de rejoindre Sampaoli à l’OM. D’autres clubs semblent toutefois avoir flairé le bon coup, avec notamment le Torino et le Zénith Saint-Pétersbourg.

Cagliari prépare le départ de Simeone