Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert à 30M€

Hugo Chirossel

Dans l’optique de renforcer son effectif lors de la prochaine période de mercato, l’OM serait notamment intéressé par Bilal El Khannouss. Les dirigeants marseillais auraient même formulé une offre afin de s’attacher les services du milieu offensif de 19 ans. Une proposition refusée par Genk, qui demanderait entre 25 et 30M€ pour s’en séparer.

Après ses quatre victoires en cinq matchs obtenues lors du mois de décembre, l’OM s’est un peu plus rapproché des places européennes et donc de ses objectifs. Afin de continuer sur cette lancée, les dirigeants marseillais comptent sur le mercato hivernal pour renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso. Plusieurs dossiers sont déjà évoqués à Marseille et notamment celui de Luis Henrique.

L’OM sur la piste d’El Khannouss

De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, l’ailier de 22 ans pourrait déjà repartir et plusieurs clubs brésiliens ont manifesté leur intérêt, comme indiqué par Pablo Longoria. Ce mardi, la possibilité d’un retour de Florian Thauvin a également vu le jour, d’après les informations de Foot Mercato . Une option étudiée mais finalement mise de côté par l’OM. Enfin, le club marseillais ferait également partie des clubs intéressés par Bilal El Khannouss selon H24Info .

Un transfert trop cher pour l’OM