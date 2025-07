Mercato - OM : C’est officiel, un feuilleton est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM ces derniers mois alors que le club phocéen est en quête de nouveaux visages défensifs, Benoît Badiashile a officiellement mis un terme aux spéculations sur son avenir. L'international français annonce très clairement qu'il restera à Chelsea la saison prochaine, et l'OM n'est donc plus une option d'actualité pour lui.

L'OM se montre très actif en cette période de mercato estival, avec déjà trois renforts officialisés : Angel Gomes, CJ Egan-Riley ainsi que Facundo Medina. Les deux derniers viennent donc garnir le secteur défensif de Roberto De Zerbi, et le recrutement à ce poste pourrait se poursuivre dans les semaines à venir. L'EQUIPE évoquait dernièrement un intérêt persistant de l'OM pour Benoît Badiashile (24 ans), le défenseur central international français de Chelsea. Mais ce dernier ne débarquera pas au Vélodrome cet été...

Badiashile ne quittera pas Chelsea Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Benoît Badiashile se projette déjà sur la saison prochaine avec Chelsea : « C’est vrai que les saisons sont très très longues pour nous. C’est difficile car il y a énormément de fatigue pas seulement physique, mais aussi mentale. Mais ça fait partie de notre métier. Donc oui effectivement les vacances sont les bienvenues. Ça nous permettra de recharger les batteries et de revenir déterminer pour la saison prochaine », indique l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui poursuit avec une annonce encore plus cash sur son avenir.