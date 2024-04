Mercato - OM : C’est déjà terminé pour le successeur d’Alexis Sanchez ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il n'a que 20 ans, mais serait déjà suivi par les plus grandes équipes européennes. Sous contrat avec le FC Midtjylland, Dario Osorio est promis à rejoindre un grand club la saison prochaine. L'OM serait en course, mais pourrait avoir le plus grand mal à concurrencer les formations de Premier League, mais aussi italiennes.

Parti l'été dernier, Alexis Sanchez a laissé un grand vide dans l'attaque marseillaise. Poussé vers la sortie par Marcelino durant l'intersaison, l'international chilien n'a jamais été vraiment remplacé dans le groupe de l'OM. Mais Pablo Longoria semble bien déterminé à attirer son successeur. Selon les informations de Danish Scout, le président phocéen pourrait trouver son bonheur au Danemark. Lié au FC Midtjylland, David Osorio serait observé par l'OM.

Galtier : Nomination cet été pour relancer l’OM ? https://t.co/y6UpyIfweU pic.twitter.com/pegptX6gGE — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Osorio, le Chilien qui déchaîne l'Europe

Questionné par Football Club Marseille , Pierre Gerbeaud s'est prononcé sur le profil d'Osorio. « Sa première qualité, c’est sa capacité à éliminer par le contrôle de balle. Sur ses prises de balle il arrive à éliminer ses adversaires, il n’a pas forcément besoin de dribbler. Il est ami avec le ballon, il va vite, il est très véloce. Osorio est un joueur de un contre un, un joueur déséquilibrant, déstabilisant. Il peut joueur derrière un attaquant aussi bien à gauche qu’à droite. C’est un pur gaucher. Osorio a aussi une belle frappe de balle, il a nettoyé des lucarnes » a-t-il déclaré. Un profil convoité sur le marché.

L'OM déjà hors course dans ce dossier ?