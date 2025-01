Mercato - OM : C’est confirmé pour cet international brésilien !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec la Juventus, en juin 2025, Danilo avait été annoncé dans le viseur de l'OM, qui depuis s’est attaché les services de Luiz Felipe. L’international brésilien quant à lui a finalement décidé de retourner au Brésil après son départ de la Vieille Dame.

Capable d’évoluer aussi bien sur le côté droit que dans l’axe, Danilo représentait une belle opportunité à saisir pour l’OM. D’autant plus que l’international brésilien (65 sélections), sur lequel la Juventus ne compte plus, n’a plus que quelques mois de contrat et sera libre à la fin de la saison.

Elye Wahi sur le départ ? 🔄 Découvrez le nom du prochain buteur qui fera vibrer le Vélodrome !

➡️ https://t.co/0q4hp2gRRQ pic.twitter.com/jpPTPIig63 — le10sport (@le10sport) January 21, 2025

Danilo va retourner au Brésil après la Juventus

En plus de l’OM, Naples était également annoncé sur la piste de Danilo, qui devrait plutôt retourner au Brésil. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le joueur âgé de 33 ans a décidé de poursuivre sa carrière dans son pays, où Flamengo et en pole afin de s’attacher ses services.

Flamengo et Santos à la lutte pour Danilo

Santos est également intéressé par Danilo. qui a décidé de retourner au Brésil notamment pour des raisons familiales, selon le journaliste Matteo Moretto. Pour renforcer sa défense, l’OM a depuis recruté Luiz Felipe (27 ans), arrivé libre en provenance d’Al-Ittihad.