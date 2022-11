Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, Pablo Longoria va boucler un transfert

Publié le 10 novembre 2022 à 09h10 - mis à jour le 10 novembre 2022 à 09h16

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Gerson s’apprête à faire ses valises en vue d'un retour au Brésil. Le milieu offensif de l’OM aurait déjà dit au revoir à ses coéquipiers et devrait prendre la direction de Flamengo, son ancien club. Si les deux clubs seraient encore en discussion, un accord semble désormais inéluctable.

L’histoire entre l’OM et Gerson est bientôt terminée. Recruté à la demande de Jorge Sampaoli en 2021, l’international brésilien a vu sa situation se dégrader depuis l’arrivée d’Igor Tudor, qui ne compte pas sur lui en cette saison. De quoi provoquer une rupture entre les deux camps. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés », indiquait récemment le père de Gerson dans les colonnes de L’Équipe . Et son transfert semble désormais inéluctable.

Un retour au Brésil imminent pour Gerson

Une année et demie après son arrivée à l’OM, Gerson devrait prochainement retourner à Flamengo, son ancien club. Plusieurs sources indiquent en effet que le milieu offensif s’engagera en faveur de l’écurie auriverde au cours du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier. Mais Gerson n’attendra pas cette date pour quitter Marseille.

Gerson prépare son départ