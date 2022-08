Foot - Mercato - OM

C'est annoncé, Longoria a fait une jolie affaire avec Campos

Publié le 7 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Responsable du PSG, mais aussi conseiller externe du Celta Vigo, Luis Campos a donné son accord pour prêter Rubén Blanco à l'OM. Miné par les blessures ces dernières années, le portier présente des qualités évidentes selon certains de ses anciens entraîneurs. Il devrait montrer l'étendu de son talent face au Stade de Reims ce dimanche.

Un monument a quitté l'OM. Parti à Rennes, Steve Mandanda laisse un grand vide dans le vestiaire, mais il ne pouvait se satisfaire d'un rôle de doublure. Un rôle accepté volontiers par Ruben Blanco. Concurrencé par Matias Dituro au Celta Vigo, le portier de 27 ans a rejoint Marseille sous la forme d'un prêt d'une saison. Conseiller externe du Celta Vigo, Luis Campos n'aurait pas vu d'un mauvais œil le départ de Rubén Blanco, souvent dérangé par les blessures. « Tout allait bien pour lui jusqu’à l’arrivée de l’entraîneur actuel qui a fait signer Matias Dituro la saison passée parce qu’il ne faisait pas confiance à Ruben » a déclaré Sergio Canizares, ancien joueur et aujourd'hui consultant, dans des propos rapportés par L'Equipe.





Mercato - OM : Le retour de Mandanda est déjà programmé par Longoria https://t.co/gGzX2SBUtw pic.twitter.com/xgPsKxRjsC — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Longoria le considère déjà comme l'un des meilleurs gardiens espagnols

Mais malgré quelques années difficiles au Celta Vigo, Pablo Longoria a tenu à souligner les qualités de Rubén Blanco. « On parle d'un des meilleurs gardiens espagnols. Il est très technique, il a un style italien, il va vite sur la ligne. Quand on était à Valence, on cherchait un gardien titulaire pour la Ligue des Champions. C'était la première option pour nous au poste de gardien » avait confié le président de l'OM en conférence de presse. Ancien membre de la Ligue 1, Claudio Beauvue a présenté son profil dans les colonnes de La Provence . « Très bon gardien, moderne, qui sait jouer au pied (…) C’est un garçon très serein, très réservé, un peu dans son coin. Il faut aller vers lui, lancer la discussion. Il a un talent indéniable. Connaissant Luis Campos, un dirigeant qui déniche pas mal de talents, il a du voir que Ruben avait eu des saisons précédentes difficiles. Mais ça ne m’étonne pas qu’il ait rebondi en France, il a beaucoup de talent » a lâché son ancien coéquipier au Celta Vigo.

« Mis à part ses pépins, il n’a aucun défaut »

En France, Rubén Blanco a eu l'occasion de montrer ses qualités aux supporters du Vélodrome lors du match de préparation face au Milan AC. Titularisé par Igor Tudor, le portier s'est montré solide sur sa ligne, malgré la défaite de son équipe (2-0). Rien de surprenant pour Patxi Villanueva, son ancien coach au Celta Vigo. « Mis à part ses pépins, il n’a aucun défaut. Il a commencé à s’entraîner avec les pros à 14 ans pour dépanner ! C’est un gardien fiable, il l’a démontré toute sa carrière » a-t-il confié ce dimanche.

Un sérieux concurrent pour Pau Lopez ?