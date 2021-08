Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’offensive de Longoria pour un protégé de Tuchel !

Publié le 18 août 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que le dossier Pol Lirola serait en très bonne voie, Pablo Longoria travaillerait sur d’autres dossiers pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM et aurait bien fait irruption dans le dossier Iké Ugbo.

Les semaines passent et le mercato arrive bientôt à sa fin. Et bien que Pablo Longoria n’ait pas officialisé une nouvelle venue depuis un moment après avoir bouclé pas moins de huit renforts, le président de l’OM pourrait rapidement témoigner de l’arrivée de Pol Lirola, le recrutement tant espéré de Longoria au poste de latéral. Et en parallèle, le patron du club phocéen bougerait également ses pions dans un autre dossier chaud. Ces dernières heures, Foot Mercato et Fabrizio Romano ont confié tour à tour que le profil d’Iké Ugbo prêté par Chelsea au Cercles Bruges la saison dernière, plairait à l’OM.

Longoria a mis le feu à un dossier chaud entre Chelsea et Genk