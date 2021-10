Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder dit tout sur sa nouvelle vie à Marseille !

Publié le 20 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato estival, Cengiz Ünder a changé de vie en décidant de rallier le projet McCourt. L’attaquant turc se prononce à ce sujet.

En difficulté du côté de l’AS Rome où il n’a jamais vraiment réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui, Cengiz Ünder (24 ans) a finalement été recruté par l’OM cet été. Attiré sous la forme d’un prêt avec option d’achat (8M€), l’international turc a réussi des débuts plutôt convaincants avec le club phocéen, dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA mardi, Ünder s’est confié sur son nouveau quotidien dans la ville de Marseille avec les fans de l’OM.

« Je me suis vite habitué »