Mercato - OM : Un dossier sensible totalement relancé en interne ?

Longtemps annoncé sur le départ ces derniers mois, Duje Caleta-Car est encore loin d’être fixé sur son avenir. Mais il semblerait que Jorge Sampaoli souhaite finalement le conserver à l’OM…

Plus que jamais en quête de liquidités alors que sa situation financière n’est pas au mieux, l’OM avait misé sur plusieurs départs qui ne se sont pas concrétisés ces derniers mois, comme ceux de Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Ce dernier, qui aurait pu rallier Liverpool dans les dernières minutes du marché de janvier 2021, avait finalement été retenu par sa direction qui n’avait plus le temps de lui trouver un remplaçant. Et alors que la perspective d’un départ de l’OM semblait inéluctable pour Caleta-Car, Jorge Sampaoli semble finalement lui tendre la main comme ce fut le cas dimanche soir après la victoire contre Lorient.

Caleta-Car finalement parti pour rester ?