Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cédric Bakambu justifie sa signature à Marseille !

Publié le 20 février 2022 à 22h45 par A.D.

Libre de tout contrat, Cédric Bakambu s'est engagé en faveur de l'OM cet hiver. Interrogé ce dimanche soir, l'attaquant de 30 ans a justifié son choix de rejoindre le club marseillais.

Pour venir épauler et concurrencer Arkadiusz Milik en attaque, Pablo Longoria a offert Cédric Bakambu à Jorge Sampaoli. Arrivé librement et gratuitement cet hiver, l'attaquant de 30 ans est déjà comme un poisson dans l'eau à l'OM. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Cédric Bakambu a été interrogé sur son arrivée à Marseille. Et il a profité de l'occasion pour expliquer son choix de rejoindre l'OM.

«C'était un truc que j'avais dans un coin de ma tête»