Mercato - OM : Ce message fort sur la dernière piste offensive de Longoria !

Publié le 25 janvier 2022 à 4h00 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance de Belgique, l’OM serait intéressé par Francis Amuzu. Des précisions ont d’ailleurs été apportées sur le joueur d’Anderlecht.

Après avoir déjà recruté Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Pablo Longoria pourrait encore apporter quelques retouches à l’effectif de Jorge Sampaoli. D’ici le 31 janvier, cela pourrait ainsi bouger à l’OM dans le sens des arrivées et certains dossiers seraient ouverts sur la Canebière. Récemment, la presse belge assurait d’ailleurs que l’OM était intéressé par Francis Amuzu, joueur d’Anderlecht pour lequel l’OGC Nice a déjà fait une offre selon les informations du 10sport.com.

« Il a cette vitesse que très peu de joueurs sont capables d’atteindre »