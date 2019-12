Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite du club qui fait passer un message à André Villas-Boas !

Publié le 18 décembre 2019 à 21h00 par La rédaction

Professionnel depuis cet été avec l'OM, le jeune latéral Abdallah Mohamed Abdallah est prêt à attendre la chance que Villas-Boas lui donnera.

Abdallah Mohamed Abdallah (20 ans) n'a toujours pas joué son premier match en professionnel avec l'OM. Il faut dire qu'il souffre d'une grosse concurrence au poste d'arrière droit avec Hiroki Sakai et Bouna Sarr à son poste. Mais le joueur, professionnel depuis l'été dernier, est prêt à patienter et sait qu'André Villas-Boas le regarde. Il s'est confié et a fait passer un message à son entraîneur à Marseille.

« André Villas-Boas nous regarde »