Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé une très belle affaire !

Publié le 25 juillet 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Lors de ce mercato estival, l'OM est parvenu à enrôler Luan Peres. Un joueur qui a fait l'unanimité en Amérique du Sud et notamment au Brésil.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria attendait avec impatience l’ouverture du mercato estival. Le président marseillais souhaitait profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli et notamment en défense. C'est chose faite puisque le dirigeant est parvenu à boucler plusieurs dossiers et notamment celui de Luan Peres. Agé de 27 ans, le joueur brésilien, qui évoluait à Santos la saison dernière, s’est engagé avec l’OM jusqu’en 2025. Acheté 4,5M€, le défenseur n'a pas caché sa joie de rejoindre le club phocéen. « Je suis très heureux, j'attendais ce moment. Cela faisait déjà quelques jours que je voulais venir. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'avais hâte mais ça y est, je suis là, je suis heureux. J'espère m'adapter rapidement et avoir une saison extraordinaire. C'est un club énorme et je suis prêt à relever le défi » avait confié Luan Peres lors d’un entretien accordé aux médias du club.

« Je n'ai pas eu d'avis négatif sur Luan Peres »

Excepté un passage au Club Brugge entre 2018 et 2021, Luan Peres a passé l’intégralité de sa carrière au Brésil. Au sein du continent sud-américain, le défenseur central a laissé un merveilleux souvenir. « Pour avoir échangé avec des scouts d'Amérique du Sud, ils m'en ont dit beaucoup de bien. Je n'ai pas eu d'avis négatif, que ce soit sur la mentalité du garçon, qui est apparemment intelligent et facile à intégrer, avec une bonne hygiène de vie, ou sur ses qualités football. On l'a vu sur une mi-temps : une sortie de balle très au-dessus de la moyenne, un pied gauche assez fort... Je ne connais pas mais je suis très curieux ! » a déclaré le journaliste Bastien Cordoleani au Phocéen.

Un profil intéressant pour Sampaoli