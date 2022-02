Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce grand nom a été approché par l’OM…

Publié le 23 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Quelques années avant que l’OM ne passe sous pavillon américain avec le rachat de Frank McCourt, le club phocéen avait tenté un coup audacieux avec un joueur appartenant à Liverpool : Joe Cole.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Joe Cole a été l’une des grandes figures de Premier League dans la première décennie des années 2000. L’ancien milieu offensif anglais, qui a été international à 56 reprises (10 buts), a porté pendant sept ans les couleurs de Chelsea avant de rallier Liverpool, où son passage ne s’est pas déroulé comme prévu. Cole s’est donc cherché à l’été 2011 un point de chute pour se relancer, et l’OM s’était manifesté pour l’international anglais comme il l’a lui-même indiqué dans les colonnes de L’Equipe .

« Trois offres venant de l’OM, Bordeaux et Lille »