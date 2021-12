Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce détail qui pourrait relancer une future vente de Longoria…

Publié le 19 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

A l’avenir, l’OM pourrait être amené à se séparer de Luis Henrique. Une future vente à propos de laquelle on en sait d’ailleurs plus.

A l’OM, Luis Henrique ne confirme pas les attentes placées en lui. De quoi alors remettre en question son avenir sur la Canebière ? Alors qu’un prêt pourrait être bénéfique au Brésilien, cela ne traverse actuellement pas l’esprit du principal intéressé. En effet, ce vendredi, en conférence de presse, Luis Henrique a été clair, assurant : « Oui je veux continuer à jouer ici. C’est le club qui m’a accueilli, en plus maintenant le supporters reviennent dans le stade, donc je ne pense pas à aller ailleurs ».

5% qui ont de l’importance…