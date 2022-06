Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un gros avertissement pour le successeur de Saliba

Publié le 24 juin 2022 à 23h45 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 juin 2022 à 23h48

Dans le viseur de l’OM depuis un petit moment, Isaak Touré aurait aussi une offre de Manchester City, qui envisagerait de le prêter dans la foulée à Troyes, membre du City Group. François Vitali, le directeur sportif de l’ESTAC, a avoué qu'il misait sur son actionnaire pour rafler la mise avec le jeune défenseur du Havre.

Que William Saliba reste ou pas à l’OM, Pablo Longoria va devoir étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli, surtout en défense. Avec l’avenir incertain de Duje Caleta-Car, le départ d’Alvaro Gonzalez ou encore le retour de blessure tardif de Leonardo Balerdi, l’OM est à la recherche de renforts derrière. Isaak Touré, le jeune défenseur du Havre, serait dans le viseur du club olympien depuis plusieurs semaines. Mais l’international U19 français pourrait opter pour Manchester City… avant de rebondir à Troyes. C’est en tout cas ce qu’espère François Vitali, le directeur sportif de Troyes.

🔴 THREAD : RAPPORT JOUEUR🇫🇷🇨🇮 Isaak Touré (2003) - DC - Le HavreVoici un rapport vidéo du style de jeu du jeune joueur du HAC, qui selon les rumeurs serait pisté par l’OM ou éventuellement un transfert à City, suivit d’un prêt à Troyes 👇(par @JSanJames) pic.twitter.com/ykRuDE03hh — TACOMPO (@faistacompo) June 23, 2022

«Il y a un appétit pour ce joueur, mais...»