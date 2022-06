Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM a annoncé ses trois premiers transferts

Publié le 24 juin 2022 à 18h45 par Jules Kutos-Bertin

En attente de la décision de la DNCG depuis plusieurs semaines, l’OM a reçu une réponse positive ce jeudi, ouvrant donc officiellement les portes du mercato marseillais. Un jour plus tard, le club olympien a officialisé les arrivées de Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck et de François Régis Mughe, qui renforceront dans un premier temps, l’équipe réserve de l'OM.

La situation commençait à se tendre du côté de l’OM. Depuis quelques semaines, le club de la cité phocéenne attendait de passer devant la DNCG, le gendarme du football. Après un premier examen pas totalement convaincant, l’OM a dû repasser pour confirmer son budget pour la saison à venir. Un deuxième essai concluant. A présent, l’OM peut travailler sereinement sur le mercato et Pablo Longoria n’aura pas perdu de temps.

Transferts - OM : Après le feu vert de la DNCG, 3 recrues sont imminentes à l’OM https://t.co/qJ6NMrYjRU pic.twitter.com/fThSo6asQl — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck, François Régis Mughe signent à l'OM

Depuis des semaines, leur arrivée à Marseille ne fait plus de doute, il ne manquait que l’officialisation. C’est désormais fait. Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck et François Régis Mughe ont paraphé leur contrat avec l’OM ce vendredi a annoncé le club dans un communiqué. Dans un premier temps, ces trois recrues renforceront l’équipe réserve, qui vient d’être reléguée en National 3. Avec bien entendu l’ambition de rejoindre au plus vite l’effectif professionnel…