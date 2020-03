Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix à 15M€ que l'OM va longtemps regretter...

Publié le 19 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Alors que l'OM avait décidé de refuser une offre de 15M€ pour Maxime Lopez l'été dernier, le club phocéen pourrait bien regretter son choix dans les prochaines semaines.

« Cet été ? Il y a eu des contacts avec Séville, je ne vais pas mentir. En janvier notamment, ils étaient très intéressés, mais il était hors de question que je parte en janvier. Il y a eu des contacts cet été, mais quand ton club refuse 15M€, ça fait plaisir. Ça montre que le club compte sur toi. » Il y a quelques semaines, Maxime Lopez révélait que l'OM avait refusé une offre de 15M€ le concernant durant le précédent mercato estival. Un choix qui pourrait coûter cher à l'OM...

Le prix de Maxime Lopez en chute libre