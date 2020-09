Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va encore bouger au club !

Publié le 30 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’est surtout contenté de recruter depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a annoncé que plusieurs joueurs devraient être vendus dans les prochains jours.

En cette année un peu spéciale en raison du Covid-19, le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain. Et l’OM, qui a connu un été très mouvementé dans le sens des arrivées avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, devrait logiquement chercher à vendre plusieurs éléments pour renflouer les caisses. C’est d’ailleurs ce qu’on confirmé Pablo Longoria mardi en conférence de presse, et directeur du football de l’OM espère boucler plusieurs départs prochainement.

« Ça commence à bouger »