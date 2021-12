Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça tourne à la catastrophe pour cette recrue inattendue...

Publié le 9 décembre 2021 à 22h10 par A.M.

Arrivé de façon discrète à l'OM l'été dernier, Pedro Ruiz Delgado a été prêté au NEC Nimègue, mais cela ne se pas aussi bien qu'espéré.

Parmi les 11 joueurs recrutés par Pablo Longoria, l'un d'entre eux est passé quasiment inaperçu, à savoir Pedro Ruiz Delgado qui a débarqué libre en provenance du Real Madrid. Et pour cause, l'attaquant espagnol a immédiatement été prêté au NEC Nimègue afin d'obtenir du temps de jeu. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu puisque Pedro Ruiz Delgado enchaîne les pépins physiques et n'a pris part qu'à trois rencontres depuis le début de saison pour un total de 70 minutes. Et Rogier Meijer, l'entraîneur du NEC, ne se montre pas rassurant.

Delgado en grande difficulté