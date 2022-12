Mercato - OM : Ça s’agite pour ce transfert de Longoria

Axel Cornic

Après Jordan Veretout ou encore Pau Lopez, Pablo Longoria souhaiterait boucler un nouveau deal avec l’AS Roma lors du mercato hivernal. Le président de l’Olympique de Marseille semble cette fois avoir coché le nom de Rick Karsdorp qui est poussé vers la sortie depuis son clash avec José Mourinho. Pourtant, ce dossier s’annonce très animé...

La colonie d’ex-romains pourrait s’agrandir au mois de janvier à l’OM, avec l’arrivée de Rick Karsdorp. Latéral droit néerlandais, il a été mis sur le marché par José Mourinho et Pablo Longoria semble vouloir tenter la chance, afin d’offrir un nouveau renfort à Igor Tudor.

Mercato - OM : Le feu passe au vert pour un joli coup de Longoria en Angleterre https://t.co/rN2hIBvTaA pic.twitter.com/ekmUstoXPj — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Karsdorp, une occasion en or

La rupture entre Karsdorp et l’AS Roma semble être devenue totale, puisque le joueur ne se serait plus présenté à l’entrainement depuis l’avant-dernière journée de Serie A. Pour se justifier, il aurait notamment fourni un certificat signé par un psychologue néerlandais, qui lui aurait diagnostiqué une profonde dépression.

La Juventus revient aux nouvelles, mais...