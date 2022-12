Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... La Mairie de Marseille vend la mèche pour la vente du club

Arthur Montagne

Cela fait désormais de nombreux mois que la vente de l'OM est annoncée. Néanmoins, Frank McCourt et Pablo Longoria ne cessent de démentir que le projet est terminé. Même son de cloche du côté de la Mairie puisque Anthony Kremeier, maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, assure que jamais personne n'est venu aux renseignements que ce soit pour l'OM ou le stade Vélodrome.

Voilà quasiment deux ans que la vente de l'OM est annoncée. Thibaud Vézirian assurait effectivement que tout était bouclé et que le communiqué était prêt. Mais depuis, plus rien n'a été confirmé. A l'inverse les démentis se sont enchainés du côté de Frank McCourt ou Pablo Longoria. Le président de l'OM semble tourné vers l'avenir de ce projet. Et du côté de la Mairie de Marseille, le discours est le même.

«Jamais personne n’est venu aux renseignements»

En effet, invité sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille , Anthony Kremeier, maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, s'est montré assez clair à ce sujet : « Jamais personne n’est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu’il n’y a rien. Si c’est que sur le club, je crois que Gaudin (Maire de Marseille à l'époque, NDLR) a su que le club a été vendu à McCourt le matin et à 14 heures McCourt était dans le bureau . »

«Il n’y a aucune discussion, rien»