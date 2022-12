Mercato - OM : Le feu passe au vert pour un joli coup de Longoria en Angleterre

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Pablo Longoria pourrait mettre la main sur un international ivoirien pour la modique somme de 0€. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Crystal Palace, Wilfried Zaha ne serait pas proche de prolonger et l’OM préparerait son offensive dès le mois de janvier.

Wilfried Zaha pourrait enfin se lancer un nouveau challenge après plus de huit saisons passées à Crystal Palace. L’été prochain, si sa situation contractuelle restait inchangée, l’international ivoirien sera libre de s’engager pour le club de son choix. Et dès le mois de janvier, l’ailier de Palace pourra se mettre d’accord avec un club n’évoluant pas en Premier League. De quoi faire les affaires de l’OM, mais pas seulement.

L’OM prêt à tenter un coup cet hiver pour Wilfried Zaha, le PSG en embuscade

À en croire les informations communiquées par 90min ce mercredi, la direction de l’OM présidée par Pablo Longoria aurait été le dernier club en date à prendre contact avec le clan Wilfried Zaha dans le cadre d’un pré-contrat à discuter courant janvier. Le PSG et l’AS Monaco en pinceraient également pour Zaha. Et il se pourrait que la porte s’ouvre.

Pas d’avancée entre Crystal Palace et Zaha pour une prolongation