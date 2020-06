Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça commence mal pour M’Baye Niang…

Publié le 2 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs mois comme étant une piste pour renforcer l’attaque de l’OM la saison prochaine, l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang ne semble pas faire l’unanimité auprès des observateurs du football…

M’Baye Niang a la cote à l’OM. André Villas-Boas l’a déjà répété à plusieurs reprises : le technicien portugais souhaite avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Désireux de se renforcer en attaque la saison prochaine, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur le buteur du Stade Rennais M’Baye Niang, évalué à environ 15 à 20M€, qui aurait déjà résilié le bail de son logement à Rennes, et serait en train de prospecter pour en trouver un à Marseille. Le joueur, de son côté, se dit « honoré » de l’intérêt de l’OM, mais il ne semble pas faire l’unanimité…

« Est-ce que l’OM a les moyens de mettre 20M€ sur un joueur ' »

Ainsi, les observateurs restent tout de même sceptiques dans ce dossier. En effet, Daniel Riolo, dans l’ After Foot d’RM C, doute que l’OM aura la capacité financière de faire venir le buteur rennais… Et doute surtout de sa régularité. « Ce que je voulais dire, c'est que ce gars-là a des qualités, indéniablement, on ne peut pas le dire le contraire, mais tout ce qui a caractérisé ce joueur depuis le début, depuis qu’on le voit, c’est que c’est un gars inconstant, pas assez professionnel, pas assez rigoureux, qui a un caractère difficile, qui n’est pas un bosseur à l’entrainement, qui a eu pas mal d’histoires là où il est passé. On oublie toujours, c’est vraiment un truc : quand on est à Rennes et dans un club comme Paris ou Marseille, c’est le jour et la nuit. En termes d’observation et de pression, ça fracasse la tête d’un joueur. Ce n’est pas le même sport. Puis le transfert, il se fait à combien ? Est-ce que l’OM a les moyens de mettre 20M€ sur un joueur ? Il vient et il prend la place de Benedetto ? » . Riolo est donc très sceptique concernant ce transfert, et il n’est toujours pas le seul…

« Il va tomber aux oubliettes »