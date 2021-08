Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 18 août 2021 à 1h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Nikola Maksimovic serait également courtisé en Italie, par le Genoa.

Une information surprenante est apparue dans la presse italienne ces derniers jours. Malgré l’arrivées de plusieurs renforts en défense centrale cet été, l’OM aurait activé la piste menant à Nikola Maksimovic, libre depuis son départ du Napoli à al fin de la saison dernière. Le joueur serbe serait même parvenu à trouver un accord salarial avec le club marseillais selon les informations de Gianluca Di Marzio. « I l y a eu 4 offres, 2 de France, une de Turquie et une du Qatar, mais je ne me vois pas loin de l'Italie et Naples est prioritaire. J'y retournerais en courant, je m'y sens chez moi » a toutefois déclaré récemment Maksimovic.

Le Genoa tente le coup pour Maksimovic