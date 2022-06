Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour le transfert de Khazri ?

Publié le 17 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’ASSE, Wahbi Khazri dispose déjà de nombreux courtisans sur le marché des transferts. L’attaquant tunisien a notamment reçu des propositions lucratives en provenance de pays exotiques, mais il privilégié l’idée d’une nouvelle expérience en Europe, ce qui pourrait faire les affaires de l’OM.

Alors que l’ASSE a finalement été reléguée en Ligue 2 en s’inclinant en barrages contre l’AJ Auxerre, les grands noms du vestiaire stéphanois devraient logiquement changer d’air au cours du mercato estival, à commencer par Wahbi Khazri (31 ans). L’attaquant tunisien arrive au terme de son contrat dans le Forez, et l’OM a notamment été annoncé sur ses traces. Pablo Longoria pourrait d’ailleurs partir avec un avantage de taille dans ce dossier…

Khazri va privilégier un club en Europe

En effet, L’Equipe a révélé l’intérêt de l’OM pour Khazri avec une rude concurrence dans ce dossier : des écuries de MLS et du Golfe Persique l’ont dans le collimateur, et le club d’Al-Nasr en Arabie Saoudite aurait même fait parvenir une grosse offre de contrat au joueur de l’ASSE ces derniers jours. Mais selon le quotidien sportif, Wahbi Khazri aurait décliné, lui qui préfère trouver un nouveau challenge en Europe pour la suite de sa carrière. Et l’OM a donc toutes ses chances.