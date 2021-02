Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bernard Tapie envoie un message très fort à Frank McCourt !

Publié le 28 février 2021 à 3h45 par A.M.

Après la révolution lancée par Frank McCourt, Bernard Tapie valide le choix du Bostonien, mais attend encore du propriétaire de l'OM.

Contre toute attente, Frank McCourt a décidé de mener une révolution en interne. Pablo Longoria remplace ainsi Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM tandis que comme prévu, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur. Un choix radical qui enchante Bernard Tapie. L'ancien président de l'OM n'a jamais caché sa volonté de voir Eyraud quitter le club, mais en attendant encore plus de la part de Frank McCourt.

«Maintenant, il faut que Frank McCourt fasse surface»