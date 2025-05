Mercato - OM : Benatia annonce sa priorité, c’est un gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison était désormais terminée, l'OM va pouvoir se pencher très concrètement sur son mercato estival. Medhi Benatia, le directeur sportif phocéen, s'est lâché à ce sujet samedi soir en lâchant quelques éléments de réponse sur ce que sera l'été de l'OM, et il annonce au passage que sa priorité absolue sera de conserver Adrien Rabiot la saison prochaine.

À quoi faut-il s'attendre pour le recrutement estival de l'OM ? Le club phocéen a validé son ticket pour la Ligue des Champions, et Medhi Benatia affiche donc logiquement de solides ambitions pour la saison prochaine. Interrogé au micro de beINSPORTS en marge de la rencontre entre l'OM et le Stade Rennais samedi soir (4-2 score final), le directeur sportif marseillais a annoncé sa grande priorité de l'été : conserver Adrien Rabiot à l'OM !

Benatia se lâche sur Rabiot

« Quand j’ai appelé Adrien Rabiot, il n’y a personne qui pensait qu’Adrien Rabiot allait venir à l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, il va recevoir le prix du meilleur joueur de la saison. Peut-être que sans Adrien Rabiot, tu ne vas pas en Ligue des Champions aussi parce qu’il a été monstrueux toute la saison. Et la vérité, c’est quand je l’ai appelé, la première phrase que je lui ai dit, vous pouvez lui demander, j’ai dit "Adrien, tu vas peut-être me prendre pour un fou mais je ne suis pas fou". J’ai une idée, j’ai un plan. Est-ce que tu peux m’écouter ? Il m’a dit "non tu rigoles, je t’écoute", ça a commencé comme ça la discussion. Et aujourd’hui, il est là et on est bien contents qu’il soit là », indique Benatia, qui aspire désormais à convaincre Rabiot de continuer l'aventure à l'OM.

« On espère qu’il va continuer »

« On espère qu’il va continuer parce qu’avant de parler des recrues, une de mes priorités en tout cas, c’est de garder Adrien Rabiot aussi parce que humainement, pas seulement le joueur. Vous voyez le joueur, moi, je parle surtout de l’homme, du mec à l’intérieur du vestiaire, c’est extraordinaire, c’est un top joueur, donc on va tout faire pour essayer de le conserver avec nous et on va ramener des joueurs avec la personnalité, des joueurs qui peuvent assumer ce stade aussi et qui rentrent dans la caractéristique du jeu qu’on veut mettre en place et que le coach demande », poursuit le directeur sportif de l'OM. Affaire à suivre...