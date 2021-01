Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Balotelli, Mitroglou… Milik veut effacer le point noir du projet McCourt !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement recruté par l’OM qui cherche son fameux grand attaquant depuis le début du projet McCourt, Arkadiusz Milik a parfaitement conscience du poids qui pèse désormais sur ses épaules. Et le buteur polonais se sent prêt à faire face à la pression…

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en octobre 2016, un sujet bien particulier s’avère relativement épineux, et n’a jamais vraiment été réglé par Andoni Zubizarreta ces dernières années : le dossier du grand attaquant. Après le départ de Bafétimbi Gomis à l’été 2017 qui sortait d’une grosse saison à l’OM, le club phocéen avait cassé sa tirelire pour attirer Kostas Mitroglou, mais le buteur grec a finalement été un flop monumental et vient tout juste de résilier son contrat pour s’engager avec l’Aris Salonique. S’en sont suivis d’autres déceptions comme Mario Balotelli ou encore Dario Benedetto, qui est en grosse panne d’inspiration cette saison à l’OM. Du coup, après plusieurs semaines de négociations, Pablo Longoria est allé chercher Arkadiusz Milik cet hiver, qui a été prêté avec option d’achat par le Napoli.

« Il y a beaucoup d’attente sur le buteur, je le sais »

Présenté en conférence de presse par l’OM ce mardi après-midi, Milik a d’ores et déjà affiché de solides ambitions, avouant au passage qu’il avait déjà parfaitement conscience des attentes autour de son transfert : « Le club me voulait, il voulait un attaquant et moi je voulais venir. J'ai traversé une période difficile car je ne jouais plus à Naples. Je sais que c'est un bon choix. L'équipe traverse un moment difficile mais je le prends comme un défi (…) Il y a beaucoup d'attente sur le buteur, je le sais, ce qui compte c'est les buts, je connais et respecte ces attentes. Je l'ai connu à l'Ajax ou à Naples. C'est un défi. J'ai senti cette ambition, quand on veut changer les choses on recrute les joueurs. L'objectif est de gagner, de bien jouer. Il faut travailler dur à commencer par l'entrainement. Les résultats vont, j'en suis sûr, revenir », a confié Arkadiusz Milik, et l’international polonais s’est ensuite confié sur les nouveautés qui l’attendent ici à l’OM.

« Un stade impressionnant »