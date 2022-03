Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas veut plomber une piste colossale de Longoria !

Publié le 24 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM ces derniers mois alors qu’il réalise une grosse saison avec le RC Lens, Seko Fofana figurerait également sur la short-list… de l’OL !

Toujours en quête de nouveaux talents pour renforcer l’OM, Pablo Longoria se pencherait depuis un certain temps sur le profil de Seko Fofana (26 ans) Le milieu de terrain ivoirien du RC Lens, sous contrat jusqu’en juin 2024, réalise une saison pleine en Ligue 1 avec le club nordiste, ce qui lui attire logiquement de plus en plus de convoitises sur le marché des transferts. Et l’OM ne sera pas seul sur Fofana…

L’OL débarque pour Seko Fofana

En effet, Le Progrès a annoncé mercredi que la direction de l’OL songerait également au milieu de terrain ivoirien du RC Lens pour se renforcer l’été prochain. De plus, Jean-Michel Aulas voudrait réaliser un coup double avec Jonathan Clauss, le latéral droit lensois, convoqué pour la première fois cette semaine en équipe de France. Reste donc à savoir si l’OM aura encore son mot à dire pour Fofana…