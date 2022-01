Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, ASSE... Cette révélation croustillante sur le transfert avorté de Ben Yedder !

Publié le 9 janvier 2022 à 1h45 par D.M.

Ancien recruteur à l'ASSE et au Toulouse FC, Jérôme Fougeron a révélé que plusieurs clubs de Ligue 1 avaient observé les prestations de Wissam Ben Yedder avant qu'il ne rejoigne Toulouse en 2010.

Agé aujourd’hui de 31 ans, Wissam Ben Yedder est l’un des gros noms du championnat français. Lié à l’AS Monaco jusqu’en 2024, le natif de Sarcelles a déjà inscrit quinze buts cette saison, toutes compétitions confondues, et pourrait être l’un des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer le Mondial en fin d’année. Mais la carrière de Ben Yedder aurait pu connaître une autre trajectoire. Ancien recruteur du TFC et de l’ASSE, Jérôme Fougeron a annoncé que plusieurs équipes de Ligue 1 avaient supervisé le jeune attaquant lorsqu’il évoluait à Alfortville, dont l’OM. Finalement, Ben Yedder avait préféré prendre la direction de Toulouse en 2010.

L'OM et l'ASSE avaient supervisé Ben Yedder