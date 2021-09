Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal se fait dézinguer pour Saliba !

Publié le 24 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Arsenal a décidé de prêter de nouveau William Saliba cette saison, cette fois-ci à l’OM, son ancien coéquipier Loïc Perrin ne comprend pas la gestion des Gunners avec le défenseur français.

Après l’OGC Nice la saison passée, William Saliba est déjà de retour en Ligue 1 ! Recruté par Arsenal en 2019, l’ancien défenseur central de l’ASSE n’a pas encore disputé le moindre match officiel avec les Gunners , et il a enchainé par un nouveau prêt sans option d’achat cet été du côté de l’OM. Une aubaine pour Jorge Sampaoli vu le bon début de saison de Saliba, mais de son côté, l’ancien défenseur de l’ASSE Loïc Perrin ne comprend pas la gestion d’Arsenal avec son ex-coéquipier et l’a fait savoir dans un entretien accordé à Eurosport.

« Je ne comprends pas comment ils n’ont pas pu l’essayer »