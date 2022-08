Foot - Mercato - OM

Arrivé sous Sampaoli, il compare la méthode Tudor

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille a changé de style de jeu depuis le début de la saison. Certains joueurs, présents l’an dernier, ont connu de grands changements au sein du collectif marseillais, dont le gardien, Pau Lopez. Et ce dernier s’est livré concernant la révolution Igor Tudor…

Igor Tudor a lancé une grande révolution au sein de l’Olympique de Marseille. En effet, son style de jeu est drastiquement différent de celui de Jorge Sampaoli : là où l’Argentin misait sur la possession de balle, le Croate est préfère quant à lui le jeu plus direct. Certains joueurs, comme Pau Lopez, ont vu leur jeu largement changer depuis l’arrivée de l’ancien coach du Hellas Vérone. Et le portier espagnol a décrypté la révolution Tudor…

« Quand un coach arrive, on doit s’adapter à ce qu’il demande »

Ainsi, dans une interview accordée à Maritima Info , Pau Lopez a évoqué la révolution d’Igor Tudor au sein de l’OM. « C’est la vie ! Quand un coach arrive, on doit s’adapter à ce qu’il demande. Les joueurs qui s’adaptent mieux sont ceux qui vont jouer, c’est normal. On a changé beaucoup de choses. On doit faire ce qu’il demande ».

« On a besoin de temps »

Par ailleurs, il a évoqué les changements au sein de la défense de l’OM, et Pau Lopez en a profité pour parler des automatismes au sein de cet effectif. « Les automatismes ? Non, c’est pas difficile. Pour tout le monde, je pense, quand on change de système et de coach, on a besoin de temps. Je pense qu’on doit continuer comme ça, car on tient le bon bout ». Pau Lopez a aussi parlé de la préparation avant la saison. « Ouais, c’est différent. Je sais pas si c’est meilleur ou pire. On verra à la fin de saison si on est à la première place, à la deuxième, ou à la troisième… Maintenant, on doit continuer à travailler. On sait ce qu’on doit faire. On va voir à la fin de saison. »

