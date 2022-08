Foot - Mercato - OM

Les raisons de ce transfert enfin dévoilées

Publié le 28 août 2022 à 20h15 par Quentin Guiton

Cet été, le mercato de l’OM a été très animé, du côté des arrivées comme des départs. Avec pas moins de onze recrues, Pablo Longoria devait faire de la place dans son effectif et renflouer les caisses du club. Parmi les joueurs sacrifiés, on trouve notamment Luan Peres, pourtant convaincant la saison passée. Et les raisons de ce départ viennent d’être révélées…

Pablo Longoria avait promis un mercato animé, c’est chose faite ! Ce ne sont pas moins de onze nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises à l’OM cet été. Mais qui dit arrivées dit départs. En effet, pour contrebalancer toutes ces dépenses et aussi rééquilibrer les finances du club, Pablo Longoria devait absolument faire le ménage et vendre de nombreux joueurs. L’un d’eux a d’ailleurs plutôt surpris…

Luan Peres quitte déjà l'OM

Ainsi, Luan Peres a quitté le club seulement un an après son arrivée. Et le départ du Brésilien a beaucoup surpris. En effet, la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Luan Peres était l’un des joueurs clé de la défense de l’OM jouant près de 50 matchs dont 44 en tant que titulaire ! Mais l’ancien de Santos a été vendu cet été, et seulement contre 5,2M€, lui qui avait été acheté pour 4,5M€ au Brésil. Une faible plus-value donc. Et jusqu’à présent, les raisons de ce transfert n’avaient jamais été clairement données…

Peres pas compatible avec Tudor