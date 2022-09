Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert, Milik dévoile toutes les coulisses

Publié le 27 septembre 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Arkadiusz Milik a donc fait ses valises. Après un an et demi à l’OM, le Polonais, poussé vers la sortie, est parti et a fait son grand retour en Serie A. Le voilà désormais à la Juventus, où il est prêté avec option d’achat. Une opération à propos de laquelle Milik vient d’ailleurs d’en dire plus, révélant certaines coulisses.

Alors que la concurrence est actuellement rude en attaque à l’OM, certains joueurs ont pourtant quitté l’effectif d’Igor Tudor cet été. Cela vaut notamment pour Arkadiusz Milik. Alors que le Polonais n’était plus forcément désiré par Pablo Longoria, il a fini par trouver un point de chute à Turin. En effet, Milik s’est envolé pour la Juventus, où il a ainsi été prêté, avec option d’achat, pour la saison.

« J'ai dit à mon agent de ne pas me déranger s'il n'y avait pas d'offre concrète »

Arkadiusz Milik est donc aujourd’hui un joueur de la Juventus. Parti de l’OM lors du dernier mercato estival, le Polonais a dévoilé comment s’est déroulé ce feuilleton. Ainsi, à l’occasion d’un entretien accordé à Meczyki , Milik a révélé : « J'ai toujours abordé les questions de marché avec calme. Les agents s'en occupent. Je suis concentré uniquement sur le football, c'est le plus important pour moi. J'ai dit à mon agent de ne pas me déranger s'il n'y avait pas d'offre concrète, mais de m'appeler s'il y avait quelque chose d’important ».

« Après Marseille-Nantes… »