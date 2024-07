Mercato - OM : Après son transfert à Marseille, il lâche ses vérités

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En pleine reconstruction de l’effectif de Roberto De Zerbi lors de ce mercato estival, l’OM a notamment fait venir Pierre-Emile Højbjerg. A 28 ans, le Danois est la dernière recrue en date du club phocéen, lui qui a été prêté avec option d’achat par Tottenham. Højbjerg a donc posé ses valises à Marseille et suite à sa signature, il s’est confié pour les médias de l’OM.

L’OM ne chôme vraiment pas lors de ce mercato estival. Cela fait déjà 4 recrues bouclées par le club phocéen et ça ne devrait pas s’arrêter là. Au milieu de terrain, après avoir recruté Ismaël Koné, l’OM s’est attaché les services de Pierre-Emile Højbjerg. Alors que le Danois évoluait précédemment à Tottenham, le voilà désormais à Marseille, où il pourra apporter toute son expérience.

Mercato - OM : Longoria boucle un départ à 15M€ https://t.co/EMpARKvX8n pic.twitter.com/UFOzeowExw — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

« Je suis très content, fier aussi »

Nouveau joueur de l’OM, Pierre-Emile Højbjerg a donné sa première interview aux médias du club phocéen. Suite à son arrivée à Marseille, le Danois a alors fait savoir : « L’OM c’est pour moi un club très important, un club historique, un club avec beaucoup d’émotions. J’ai déjà joué dans le stade, les supporters et l’ambiance, c’était quelque chose d’extraordinaire. (…) Sur la liste, tout en haut, c’était l’ambiance à l’Orange Vélodrome et j’ai hâte de courir sur le terrain, d’entrer sur le terrain et de me donner à fond pour ce maillot. Je suis ici très ambitieux avec un coach, un projet, des joueurs très ambitieux. Je suis très motivé ».

« Je suis très content, fier aussi. C’est un club avec une grande ambition, ça donne beaucoup de motivation de venir ici et de se donner à fond pour le projet et le maillot. Je suis très motivé, j’ai envie de mettre les crampons et aller m’entraîner, aller jouer. J’aime plus montrer que dire, j’aime plus montrer que parler. J’espère ramener au groupe d’abord un sourire dans le travail dur. Je crois que c’est important. Et après de l’ambition et de l’envie d’aller de l’avant. J’aime bien regarder en avant, être ambitieux. Pour moi, ça passe que en groupe. Je sais que mes qualités vont s’exprimer encore mieux quand le groupe va bien marcher. Je vais tout faire pour », a également ajouté Højbjerg.

Højbjerg connait bien la France

Après 8 ans en Angleterre, Pierre-Emile Højbjerg va désormais en France. Un pays où il ne devrait pas avoir de problème pour s’adapter. En effet, le Danois a un lien particulier avec l’Hexagone comme il a pu l’expliquer : « Ma grand-mère était française, ma mère est franco-danoise. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Paris. Pendant plusieurs années, avant que je commence ma carrière professionnelle, tous les étés, on les passait dans la maison de mes grand-parents en Bourgogne. J’ai beaucoup de souvenirs magnifiques du pays, de la culture. Je sais que quand je viens ici, ça me fait plaisir ».