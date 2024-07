Mercato - OM : L’agent d’un joueur fait capoter son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord avait été trouvé avec Côme pour un prêt avec option d’achat, Pau Lopez ne fera finalement pas son retour en Serie A. L’OM voulait d’abord lui trouver un remplaçant avant de l’autoriser à partir, mais il y a d’autres raisons à l’échec de ce transfert, ce qui serait notamment la faute de l’agent de l’Espagnol.

Après Vitinha (24 ans), Iliman Ndiaye (24 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), l’OM est sur le point de boucler un nouveau départ, celui de Jonathan Clauss (31 ans). L’international français (13 sélections), en fin de contrat dans un an, va rejoindre l’OGC Nice, où il passait sa visite médicale ce jeudi, dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€. Lui aussi annoncé proche de la sortie, Pau Lopez va finalement devoir encore patienter.

Le départ de Lopez à Côme est annulé

Cela fait plusieurs jours qu’un accord est annoncé entre l’OM et Côme pour le prêt avec option d’achat du gardien âgé de 29 ans. On pensait que la direction olympienne voulait d’abord lui trouver un remplaçant avant de l’autoriser à partir, ce qui s’avère compliqué, après l’échec de la piste Alvaro Valles (26 ans, Las Palmas) et alors que Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) se dirige vers Chelsea. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le départ de Pau Lopez à Côme est définitivement annulé.

L’agent de Lopez a demandé de l’argent à l’OM

C’est finalement Emil Audero (27 ans, Sampdoria) qui va devenir le nouveau gardien du club italien. Selon Fabrizio Romano, des conditions ont été modifiées au moment de l’échange des documents, ce qui a compromis le départ de Pau Lopez. D’après les informations de Foot Mercato, ce serait notamment la faute de l’agent du joueur, qui aurait demandé de l’argent à l’OM afin de compenser la différence de salaire en comparaison avec celui qu’il aurait perçu à Côme. Une demande rejetée par la direction olympienne, qui avait déjà fait un effort sur l’indemnité de transfert.