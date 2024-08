Mercato - OM : Après son offre «ridicule», Longoria reçoit une réponse à 20M€

Alexis Brunet

Pablo Longoria veut offrir une équipe très compétitive à son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Le président marseillais étudie donc de nombreuses pistes et l’une d’entre elles mène à Youssoufa Moukoko, l’attaquant du Borussia Dortmund. Le club phocéen aurait même déjà envoyé une offre à la formation allemande, mais elle a été jugée comme ridicule. Le dernier finaliste de la Ligue des champions attend entre 15 et 20M€ pour laisser partir le joueur de 19 ans.

Ils sont pour le moment six à avoir rejoint l’OM cet été. Roberto De Zerbi a enregistré l’arrivée de Lilian Brassier et de Derek Cornelius en défense, de Pierre-Emile Højbjerg et d’Ismaël Koné au milieu de terrain, de Valentín Carboni et de Mason Greenwood en attaque et de Jeffrey de Lange pour le poste de gardien de but. Cela fait donc plus de la moitié d’une équipe déjà, mais Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter là. Le président marseillais veut encore boucler plusieurs renforts, dont au minimum un en attaque.

L’OM a fait une offre ridicule pour Moukoko

Pour ce qui est de l’attaque, Pablo Longoria est notamment intéressé par le profil de Youssoufa Moukoko. Ce dernier serait d’accord pour rejoindre l’OM, mais encore faut-il se mettre d’accord avec le Borussia Dortmund. D’après les informations du journal Bild, cela ne serait d’ailleurs pas encore le cas. Les dirigeants marseillais auraient bien envoyé une offre à la formation allemande, mais la proposition a été jugée comme ridicule.

Le Borussia Dortmund veut entre 15 et 20M€ pour Moukoko

Le Borussia Dortmund n’est clairement pas fermé à un départ de Youssoufa Moukoko, mais pas à n’importe quelle somme. Le club allemand souhaite obtenir entre 15 et 20M€ pour la vente de son attaquant. Reste à voir si l’OM finira par offrir cette somme ou bien si Pablo Longoria décidera plutôt de creuser d’autres pistes. On le sait, le club phocéen est également intéressé par Eddie Nketiah, qui évolue du côté d’Arsenal.