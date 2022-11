Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son départ, Mandanda reçoit un énorme hommage à Marseille

Publié le 13 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

L'été dernier, Steve Mandanda a décidé de quitter l'OM après une saison durant laquelle il a été mis en concurrence avec Pau Lopez. Mais l'Espagnol, désormais titulaire indiscutable à Marseille, a tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier.

La saison dernière, la cohabitation entre Steve Mandanda et Pau Lopez n'a pas été évidente. Et pour cause, Jorge Sampaoli avait choisi de faire de l'Espagnol son titulaire, ce qui a convaincu l'international français de quitter l'OM afin de rejoindre Rennes l'été dernier. Malgré tout, Pau Lopez garde un excellent souvenir de son ancien coéquipier.

«C’était facile car Steve m’a beaucoup aidé»

« Je l’ai pris de façon normale. Je savais que Steve était une légende ici. C’est logique car ils l’ont connu pendant des années. Je ne l’ai pas pris personnellement car cela aurait été pareil avec un autre gardien. J’ai fait mon travail, à l’entraînement, en matches. C’était facile car Steve m’a beaucoup aidé », lance le portier espagnol dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«Je crois même qu’aucun gardien ne pourra refaire ce qu’il a fait