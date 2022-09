Foot - Mercato - OM

OM : Après son arrivée à l’OM, Bailly lâche un coup de gueule

Publié le 6 septembre 2022 à 18h00 par La rédaction

Recruté en provenance de Manchester United cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat par Pablo Longoria, Eric Bailly a signé afin de renforcer l’arrière-garde phocéenne. Et le défenseur central ivoirien a profité de sa signature à l’OM pour glisser un joli tacle à Manchester United…

L’Olympique de Marseille cherchait un dernier défenseur central dans les derniers jours du mercato. En effet, après les départs dans ce secteur de jeu, Pablo Longoria souhaitait recruter, d’autant que le système de jeu d’Igor Tudor, à 3 défenseurs, nécessitait du nombre à ce poste. Dans ce contexte, l’Espagnol s’est lancé sur la piste Eric Bailly, qui a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et l’international ivoirien semble très heureux d’avoir signé à l’OM, mais surtout d’avoir quitté Manchester United…

« Certaines personnes prennent pour acquis le fait de démarrer »

Ainsi, dans une interview pour le Times , Eric Bailly, le nouveau défenseur central de l’OM, a envoyé une jolie pique à Manchester United et sa gestion du vestiaire : « Le club devrait arrêter de favoriser les joueurs anglais et donner sa chance à tout le monde. Ils devraient encourager la compétition dans le vestiaire, et non pas seulement regarder ailleurs pour de la concurrence. J’ai toujours eu le sentiment que les joueurs nationaux avaient la priorité. Cela n’arrive pas à Chelsea, ou dans les autres grands clubs de Premier League. Certaines personnes prennent pour acquis le fait de démarrer, et cela affaiblit l’équipe ».

« Je veux me sentir important »

Au cours de cet entretien, Eric Bailly est également revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Manchester United pour rejoindre l’OM. « Heureusement, Erik Ten Hag a beaucoup de caractère et j’espère qu’il pourra changer cette dynamique. Je l’ai rencontré dans le vestiaire à la fin de la saison dernière, quand il venait pour signer son contrat. Je prenais mes affaires parce que mon intention était de partir, mais il m’a dit qu’il voulait que je reste parce qu’il voulait donner des minutes à tout le monde. J’ai accepté de faire la tournée d’été avec United, et il a tenu parole, mais je n’ai pas envie de jouer n’importe quand. Je veux juste le faire toutes les semaines, et me sentir important ».

