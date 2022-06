Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après l'échec Witsel, Sampaoli et Longoria ont un gros désaccord

Publié le 19 juin 2022 à 10h10 par Dan Marciano

Longtemps, l'OM avait pensé à Axel Witsel pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. Mais comme annoncé par la presse belge, le joueur devrait finalement s'engager avec l'Atlético, poussant les dirigeants marseillais à explorer d'autres pistes. Président du club, Pablo Longoria aurait une préférence pour Jordan Veretout, mais Jorge Sampaoli aurait un autre nom en tête.

Comme annoncé par le10Sport.com le 16 juin dernier, il ne restait plus que l'Atlético et l'OM en lice dans le dossier Axel Witsel. Et à en croire les informations de la RTBF, l'international belge a finalement tranché en faveur du premier. Le milieu de terrain aurait décidé de repousser la proposition de Pablo Longoria, qui voyait en lui le successeur de Boubacar Kamara. L'OM va devoir se relever après cet échec et explorer d'autres pistes.

Sampaoli et Longoria n'ont pas le même joueur en tête